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Общество

Я обязательно добью его: Самат Абдырахманов отреагировал на поражение в реванше

После болезненного поражения от россиянина Эмиля Новрузова кыргызстанский боец Самат Абдырахманов, известный под прозвищем Кыргыз, прокомментировал исход боя на турнире IBA Bare Knuckle в Москве. Он признал, что готовился к поединку с максимальной серьезностью и воспринимал бой как принципиальный.

из интернета
Фото из интернета. Самат Абдырахманов по прозвищу Кыргыз проиграл реванш Эмилю Новрузову
«Я очень сильно готовился к этому бою, честно. Для меня это был очень важный и принципиальный поединок. Очень много слов было сказано, особенно с его стороны. Я очень хотел победить», — сказал Самат Абдырахманов.

Он добавил, что не собирается останавливаться и надеется на третий бой с Новрузовым, чтобы окончательно расставить все точки над i.

«Если в лиге когда-нибудь случится реванш, я буду очень рад. Я такой человек — принципиальный. Если у меня где-то не получилось, мне обязательно нужно добить именно его. Не увидел удар, честно — первый просто не заметил. Потом ноги подкосились. Но оставшиеся четыре раунда я работал на волевых», — признался кыргызстанский боец.

Самат Абдырахманов получил поддержку от болельщиков, несмотря на поражение. Многие отметили его характер, стойкость и готовность продолжать путь в новом формате кулачных боев, где он уже зарекомендовал себя как один из самых ярких бойцов из Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337678/
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