Кыргызстанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди кадетов в Софии (Болгария). Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (International Judo Federation).

Турнир пройдет с 27 по 30 августа. В нем примут участие спортсмены из 74 стран. Кыргызстан будут представлять 20 спортсменов — по десять человек от мужского и женского составов.

Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов — это международные соревнования высшего уровня среди юниоров в возрасте 18 лет и младше. Такие чемпионаты проводятся каждый год Международной федерацией дзюдо (IJF). Квалифицированные дзюдоисты соревнуются в своих категориях как представители своих стран.