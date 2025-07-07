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Спорт

В управлении спортивных сооружений и спортивного обеспечения новый директор

Назначен новый директор государственного учреждения «Управление спортивных сооружений и спортивного обеспечения» при Государственном агентстве по физической культуре и спорту. Им стал Болотбек Ашыралиев. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Вновь назначенного руководителя представил трудовому коллективу директор профильного ведомства Айбек Абдымомунов. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода к работе и своевременного качественного выполнения поставленных задач.

Ранее Болотбек Ашыралиев работал главой дирекции по национальным видам спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/335388/
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