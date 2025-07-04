Мирлан Эшенов стал главным тренером ФК «Барс» вместо Александра Крестинина

Мирлан Эшенов стал главным тренером футбольного клуба «Барс» (Каракол). Об этом сообщается на странице ФК в Instagram.

Трудовой договор рассчитан до конца 2025 года.

Ранее «Барс» тренировал российский специалист Александр Крестинин, который уволен после поражения в 1/8 финала Кубка Кыргызстана.

Отметим, после 13 туров чемпионата КР среди команд Премьер-лиги «Барс» занимает второе место с 29 очками — девять побед, две ничьи и два поражения.

За всю профессиональную тренерскую карьеру Мирлан Эшенов становился серебряным призером чемпионата Кыргызстана (2014), обладателем Кубка Кыргызстана (2015), Суперкубка Кыргызстана (2016).

Он работал с молодежной и олимпийской сборной КР. Осенью 2014-го некоторое время исполнял обязанности главного тренера национальной сборной страны.