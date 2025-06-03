Узур Джузупбеков поднялся на 5-е место в рейтинге сильнейших борцов мира

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил мировой рейтинг сильнейших борцов мира.

Новый список составлен по итогам рейтингового турнира в Монголии.

Турнир в Улан-Баторе стал для кыргызстанца Узура Джузупбекова первым после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.

Кыргызстанец уверенно провел турнир и выиграл золотую медаль, набрав максимальное количество рейтинговых очков. Он поднялся на 5-е место в весовой категории до 97 килограммов.

Раззак Бейшекеев, который в Монголии также выиграл золотую медаль, поднялся на 7-е место в мировом рейтинге, опередив еще одного участника Игр во Франции Амантура Исмаилова.

Асан Жанышов после своей победы в Монголии поднялся на 26-е место.

Лучший результат среди кыргызстанцев имеет Жоламан Шаршенбеков, который занимает 4-е место в весовой категории до 60 килограммов. Он после Олимпиады в Париже еще не выступал.