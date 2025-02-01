10:48
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Спорт

Лига чемпионов по футболу. Прошла жеребьевка первого раунда плей-офф

31 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

По его данным, 16 команд, занявших 9-24-е места в предварительном туре, разделены на пары. Восемь лучших присоединятся в 1/8 финала к тем, кто вышел туда напрямую (клубы «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла»).

  • «Брест» (Франция) — «ПСЖ» (Франция);

  • «Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания);
  • «Ювентус» (Италия) — «ПСВ» (Нидерланды);
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия);
  • «Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);
  • «Монако» (Франция) — «Бенфика» (Португалия).

Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/318603/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстандын футбол боюнча кыз-келиндер курамасы Непалда турнирге катышат
Футболистки сборной Кыргызстана примут участие в международном турнире в Непале
Сборная команда Кыргызстана по футболу (U-20) проиграла молодежке «Барселоны»
Камчыбек Ташиев накормил молодежную сборную Кыргызстана чучуком в Барселоне
Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро
Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?
Лига чемпионов по футболу. Завершился седьмой тур
Лига чемпионов по футболу. Шесть клубов лишились шанса пройти в плей-офф
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы (U-20) дагы испан клубун утуп алды
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) обыграла еще один испанский клуб
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по&nbsp;версии UWW Asia Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по версии UWW Asia
Супружеская пара из&nbsp;Кыргызстана выиграла чемпионат США по&nbsp;мас-рестлингу Супружеская пара из Кыргызстана выиграла чемпионат США по мас-рестлингу
Кыргызстанцы примут участие в&nbsp;международном турнире по&nbsp;борьбе хапсагай Кыргызстанцы примут участие в международном турнире по борьбе хапсагай
Азиада. Флаг Кыргызстана на&nbsp;открытии понесет хоккеист Мамед Сейфулов Азиада. Флаг Кыргызстана на открытии понесет хоккеист Мамед Сейфулов
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
1 февраля, суббота
10:40
Строительство малой ГЭС и швейной фабрики одобрили Азербайджан и Кыргызстан Строительство малой ГЭС и швейной фабрики одобрили Азер...
10:27
Лига чемпионов по футболу. Прошла жеребьевка первого раунда плей-офф
10:14
В городе Ош сносят незаконные постройки, вышедшие за красную линию
10:00
Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
09:53
МВД расследует дело о вымогательстве взятки судьей
31 января, пятница
23:39
Эксперты назвали лучшие смартфоны января