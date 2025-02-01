Лига чемпионов по футболу. Прошла жеребьевка первого раунда плей-офф

31 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

По его данным, 16 команд, занявших 9-24-е места в предварительном туре, разделены на пары. Восемь лучших присоединятся в 1/8 финала к тем, кто вышел туда напрямую (клубы «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла»).

«Брест» (Франция) — «ПСЖ» (Франция);

«Брюгге» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания);

«Ювентус» (Италия) — «ПСВ» (Нидерланды);

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Милан» (Италия);

«Селтик» (Шотландия) — «Бавария» (Германия);

«Спортинг» (Португалия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Монако» (Франция) — «Бенфика» (Португалия).

Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая 2025 года.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.