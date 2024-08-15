Мэрия города Ош подарила трехкомнатную квартиру боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу

Мэрия Оша подарила трехкомнатную квартиру боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу. Об этом стало известно в прямом эфире.

В южной столице в этно-центре «Алымбек Датка» прошло награждение участников и призеров XXXIII летних Олимпийских игр в Париже: боксера Мунарбека Сейитбек уулу, борца Акжола Махмудова и дзюдоиста Кубанычбека Айбек уулу.

На мероприятии Мунарбеку Сейитбек уулу вручили 1 миллион сомов и ключи от трехкомнатной квартиры в Оше. Акжол Махмудов также получил 1 миллион сомов. Кубанычбека Айбек уулу наградили сертификатом на 250 тысяч сомов. Олимпийским призерам также подарили скакунов.