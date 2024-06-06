Отбор на чемпионат мира по футболу. Кто в составе сборной Кыргызстана

Тренерский штаб сборной страны по футболу объявил список игроков, которые заявлены на сегодняшний матч против команды Малайзии в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Поединок пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года в зоне Азия. Сборная КР будет играть в красной форме. Начало игры — в 21.00.

Вратари: Эржан Токотаев («Шанлыурфаспор», Турция), Артем Прядкин («Дордой»), Марсель Исламкулов («Абдыш-Ата»).

Защитники: Валерий Кичин («Енисей», Россия), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг), Кайрат Жыргалбек уулу, Амантур Шамурзаев, Християн Браузман (все — «Абдыш-Ата»), Саид Дациев, Александр Мищенко (все — «Дордой»).

Полузащитники: Гулжигит Алыкулов («Неман», Беларусь), Алимардон Шукуров («Торпедо», Беларусь), Эльдияр Зарыпбеков («Чайка», Россия), Бектур Амангелдиев («Нагаворд», Камбоджа), Эрмек Кенжебаев («Славия Мозырь», Беларусь), Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция), Эрбол Атабаев («Волгарь», Россия), Одилжон Абдурахманов («Нефтчи»), Муролимжон Ахмедов («Дордой»), Атай Джумашев, Магамед Узденов (оба — «Абдыш-Ата»).

Нападающие: Кай Мерк («Унион Титус Петанж», Люксембург), Эрнист Батырканов («Абдыш-Ата»), Кожо Жоэл («Динамо-Самарканд», Узбекистан), Нурбол Бактыбеков («Дордой»).

Напомним, по итогам четырех туров в группе лидирует сборная Кыргызстана, у которой 9 очков из 12 возможных. В первом туре она потерпела поражение на выезде от Малайзии (3:4), после дома переиграла Оман (1:0), дважды обыграла Тайвань (2:0 в гостях и 5:1 на своем поле).