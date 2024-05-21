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Спорт

Камчыбек Ташиев пожелал боксерам успешного выступления на лицензионном турнире

Председатель ГКНБ КР, вице-президент Федерации бокса Камчыбек Ташиев встретился со сборной Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

Шесть боксеров 24 мая выступят на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд).

Камчыбек Ташиев пожелал успехов сборной в получении лицензии на Олимпиаду в Париже.

Спортсмены и тренеры поблагодарили президента страны и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали приложить все усилия для завоевания призовых мест.
Ссылка: https://24.kg/sport/294578/
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