Камчыбек Ташиев пожелал боксерам успешного выступления на лицензионном турнире

Председатель ГКНБ КР, вице-президент Федерации бокса Камчыбек Ташиев встретился со сборной Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

Шесть боксеров 24 мая выступят на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд).

Камчыбек Ташиев пожелал успехов сборной в получении лицензии на Олимпиаду в Париже.

Спортсмены и тренеры поблагодарили президента страны и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали приложить все усилия для завоевания призовых мест.