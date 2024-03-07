Якутский скульптор запечатлел во льду победу легкоатлетки Сарданы Трофимовой

Победный финиш легкоатлетки Сарданы Трофимовой запечатлел во льду скульптор Архип Скрябин. Об этом сообщила спортсменка в соцсетях.

«Ледовая скульптура меня. Я должна сохранить такую красоту в ленте. А то еще не успею домой в Якутск приехать, а скульптура растает», — написала она.

Сейчас Сардана Трофимова тренируется в селе Бостери.

Уроженка Якутии, принявшая гражданство Кыргызстана, в 2023 году стала бронзовым призером Азиатских игр по марафону, заняла третье место чемпионата Азии по полумарафону в личном зачете и первое место в командном.