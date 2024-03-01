На чемпионате мира по хоккею в Бишкеке сыграют шесть команд

В Бишкеке 10-16 марта пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой третьего дивизиона группы А. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента физической культуры и спорта Самат Токтоналиев.

В турнире примут участие команды Кыргызстана, Мексики, ЮАР, Люксембурга, Туркменистана и Таиланда.

Победитель выйдет во второй дивизион.

В третий дивизион сборная КР поднялась в 2022 году, когда выиграла чемпионат мира по хоккею в Бишкеке. В 2023-м кыргызстанцы завоевали золотые медали чемпионата мира третьего дивизиона в группе В.