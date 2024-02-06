11:04
USD 89.43
EUR 96.29
RUB 0.98
Спорт

Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Таджикистан

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала вторую победу на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, который походит в Душанбе. Об этом сообщается на странице сборной в Instagram.

Матч с командой Таджикистана закончился со счетом 4:2.

Два гола забила Кенжебубу Ырысбек кызы, также отличились Нурсулуу Мурзакулова и Медина Рыспекова.

Напомним, в первом туре кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана.

Помимо команды Кыргызстана, в соревнованиях по круговой системе выступают сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Победителя турнира определят по наибольшему количеству набранных очков.

7 февраля сборная Кыргызстана сыграет против команды Ирана.
Ссылка: https://24.kg/sport/285985/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Женская сборная Кыргызстана по футзалу стартовала с победы на турнире CAFA
Футзал, алыш и чемпионаты Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде второй лиги чемпионата Испании
Кыргызстанцы проиграли команде второго дивизиона чемпионата Испании по футзалу
В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Кубок Азии по футзалу. С кем сыграет сборная Кыргызстана
Садыр Жапаров стал лучшим бомбардиром турнира «Мурас»
Садыр Жапаров на турнире «Мурас» забил три гола команде журналистов
Садыр Жапаров примет участие в футзальном турнире
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Пловцы из&nbsp;Кыргызстана стали шестыми в&nbsp;общекомандном зачете на&nbsp;чемпионате Азии Пловцы из Кыргызстана стали шестыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии
Бизнес
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
6 февраля, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 фев...
10:32
На Иссык-Куле сгорело здание управления Минтруда
10:15
Главой НИСИ назначен экс-министр экономики Санжар Мукамбетов
09:54
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Таджикистан
09:38
Авария на ТЭЦ. Вопрос перерасчета за тепло и воду прорабатывается