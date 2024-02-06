Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Таджикистан

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала вторую победу на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, который походит в Душанбе. Об этом сообщается на странице сборной в Instagram.

Матч с командой Таджикистана закончился со счетом 4:2.

Два гола забила Кенжебубу Ырысбек кызы, также отличились Нурсулуу Мурзакулова и Медина Рыспекова.

Напомним, в первом туре кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана.

Помимо команды Кыргызстана, в соревнованиях по круговой системе выступают сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана. Победителя турнира определят по наибольшему количеству набранных очков.

7 февраля сборная Кыргызстана сыграет против команды Ирана.