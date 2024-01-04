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Спорт

Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана

Стал известен состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок Азии. Об этом в соцсетях сообщил Кыргызский футбольный союз.

В заявке 26 игроков.

Вратари: Эржан Токотаев («Шанлыурфаспор», Турция), Марсель Исламкулов («Абдыш-Ата»), Султан Чомоев и Курманбек Нурланбеков (оба — «Дордой»).

Защитники: Кайрат Жыргалбек уулу, Християн Браузман, Айзар Акматов, Амантур Шамурзаев (все — «Абдыш-Ата»), Александр Мищенко, Бекжан Сагынбаев, Суйунтбек Мамыралиев (все — «Дордой»), Бактияр Дуйшобеков («Мурас Юнайтед»), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг).

Полузащитники: Атай Джумашев, Фархат Мусабеков, Азим Азаров (все — «Абдыш-Ата»), Нурдоолот Сталбеков («Алай»), Адиль Кадыржанов («Дордой»), Одилжон Абдурахманов (без клуба), Гулжигит Алыкулов («Неман», Беларусь), Кай Мерк («Унион Тетус Петанж», Люксембург), Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция), Кими Мерк («Пахтакор», Узбекистан).

Нападающие: Эрнист Батырканов («Абдыш-Ата»), Дастан Токтосунов («Нефтчи»), Жоэл Кожо («Динамо», Узбекистан).

Напомним, турнир стартует 12 января при участии 24 сборных.

Кыргызстан сыграет в группе с командами Саудовской Аравии, Омана и Таиланда.
Ссылка: https://24.kg/sport/283608/
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