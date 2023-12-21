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Спорт

Чемпион мира по борьбе Жоламан Шаршенбеков выступил против изменения флага КР

Фото из интернета. Жоламан Шаршенбеков

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жоламан Шаршенбеков выступает против изменения флага Кыргызской Республики и заявил, что будет выступать на будущих соревнованиях под прежним. Об этом он сообщил журналистам.

«Я против изменения флага. Говорили, что не будет затрат из-за изменения. У меня есть старый флаг. Новый не планировал покупать», — сказал он.

Напомним, вчера Жогорку Кенеш рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях. За проголосовало 59 депутатов, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/sport/282813/
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