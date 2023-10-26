Сборная Кыргызстана не будет проводить товарищескую игру с командой России из-за плотного графика официальных матчей. Об этом представитель Кыргызского футбольного союза Торез Абаз сообщил изданию Sport24.

По его словам, следующий год уже расписан официальными матчами отбора чемпионата мира — 2026.

«Учитывая сжатые сроки международных пауз на матчи сборных, думаю, вряд ли будут какие-либо товарищеские игры не только с Россией, но и с другими национальными командами», — сказал Торез Абаз.

В ноябре 2023-го сборная Кыргызстана начнет проводить свои матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Весной 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную РФ, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны прошлого года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. В сборной Ирана ранее также сообщили, что не смогут провести ответную игру против России в 2024-м.