04:17
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Спорт

Сборная Кыргызстана не будет проводить товарищескую игру с командой России

Сборная Кыргызстана не будет проводить товарищескую игру с командой России из-за плотного графика официальных матчей. Об этом представитель Кыргызского футбольного союза Торез Абаз сообщил изданию Sport24.

По его словам, следующий год уже расписан официальными матчами отбора чемпионата мира — 2026.

«Учитывая сжатые сроки международных пауз на матчи сборных, думаю, вряд ли будут какие-либо товарищеские игры не только с Россией, но и с другими национальными командами», — сказал Торез Абаз.

В ноябре 2023-го сборная Кыргызстана начнет проводить свои матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Весной 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную РФ, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны прошлого года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. В сборной Ирана ранее также сообщили, что не смогут провести ответную игру против России в 2024-м.
Ссылка: https://24.kg/sport/278324/
просмотров: 3668
Версия для печати
Материалы по теме
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Итоги Кубка Азии. Глава Кыргызского футбольного союза покинул пост
Турниры по боксу и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана не вышла в стадию плей-офф
Штефан Таркович: Сейчас в сборной Кыргызстана по футболу собраны лучшие игроки
Чемпионат страны по дзюдо и Кубок Азии. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана уступила команде Саудовской Аравии
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана пропустила гол от Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу: Наши ожидания не оправдались
Кубок Азии по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде Таиланда
Популярные новости
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В&nbsp;Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай
Кыргызстанцы завершили выступление на&nbsp;юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам