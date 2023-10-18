Кыргызстанцы выступят на чемпионате мира по текболу

Текболисты из Кыргызстана прошли квалификацию на чемпионат мира, который пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в Instagram.

В состав сборной вошли Толгонай Алмазбекова, Айдана Оторбаева, Айтегин Эркинбеков и Айтегин Максатбек.

Текбол — молодой вид спорта. Он изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: Габором Боршани и Виктором Хусаром. Игра напоминает настольный теннис. Используются искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. В одиночной игре участвуют два игрока, в командной — два, три или четыре игрока.