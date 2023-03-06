Завершились игры «Дети Азии». У Кыргызстана три медали

II Международные зимние игры «Дети Азии» завершились в Кемерове. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Команда Кыргызстана по хоккею завоевала серебряные медали во втором дивизионе, уступив сверстникам из Узбекистана.

Ранее в слаломе-гиганте Нурдоолот Адылбеков занял второе место, а Азимжан Рахматулаев — третье.

II Международные зимние игры «Дети Азии» прошли в Кузбассе (Россия) с 23 февраля по 5 марта. В них принимали участие спортсмены из России, Туркменистана, Бахрейна, Таиланда, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и других стран. В программу вошли десять зимних видов спорта.