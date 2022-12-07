Чемпионат мира по футболу. Кто сыграет в четвертьфинале

Накануне завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщил сайт ФИФА.

Сборная Марокко в серии пенальти обыграла команду Испании (3:0), а Португалия разгромила сборную Швейцарии (6:1).

9 декабря сыграют Хорватия и Бразилия, Нидерланды и Аргентина, 10 декабря — Марокко и Португалия, Англия и Франция.

Полуфинальные матчи пройдут 13 и 14 декабря. Финал состоится 18 декабря, матч за 3-е место пройдет 17 декабря.

Расписание и результаты можно посмотреть на сайте 24.kg по ссылке.