Определились победители II этапа Кубка Кыргызстана по пистолету и карабину

Определились победители II этапа Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Об этом 24.kg сообщили в Федерации стрелкового спорта КР.

«Соревнования проходили на базе стрелкового комплекса «9Х19». В них приняли участие более 20 спортсменов, которым предстояло выполнить шесть упражнений различной сложности по правилам практической стрельбы», — уточнили организаторы.

По итогам в классе «карабин» первое место занял Денис Зуев, второе — Марк Фролов, третье — Данил Шипилов. В классе «пистолет» первым стал Евгений Витхен, второй — Малика Ким, третьим — Семен Малиновский.



Сообщается, что III этап Кубка запланирован на конец октября — начало ноября. Финал состоится в декабре.