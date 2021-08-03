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Спорт

Олимпиада-2020. На площади будут транслировать схватки кыргызских борцов

На площади Ала-Тоо устанавливают LED-экран для трансляции Олимпийских игр в Токио с участием кыргызстанских спортсменов. Об этом 24.kg сообщил помощник и. о. мэра Таалайбека Сарыбашева Азамат Абсаттаров.

По его словам, все желающие могут прийти на центральную площадь и поддержать олимпийцев.

Отметим, сегодня выступают Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова и Акжол Махмудов.

Полуфинальный поединок Айсулуу Тыныбековой начинается в 15.00, финальный бой Акжола Махмудова в 16.30 и в 17.55 Мээрим Жуманазарова поборется за бронзу.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/203022/
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