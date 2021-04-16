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Спорт

Лига Европы. «Аякс» вылетел, «Манчестер Юнайтед» и «Рома» — в полуфинале

Завершилась четвертьфинальная стадия Лиги Европы сезона-2020/2021. Определились полуфинальные пары. Об этом сообщает championat.com.

«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» — 1:1. Гол в составе хозяев забил Эдин Джеко, у гостей отличился Бриан Броббей. Благодаря победе в первой игре (2:1) итальянская команда пробилась в полуфинал Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее «Гранады».

«Вильярреал» одолел «Динамо Загреб» — 2:1, а «Арсенал» разгромил «Славию», забив четыре безответных мяча.

Пары «Вильярреал» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Рома» сыграют 29 апреля и 6 мая.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/190307/
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