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Спорт

Восемь медалей на чемпионате Азии завоевали борцы из Кыргызстана

Борцы из Кыргызстана выступают на чемпионате Азии по борьбе, который проходит 13-18 апреля в Алматы. Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

В первые два дня за медали боролись представители греко-римского стиля.

Атабек Азисбеков (до 87 килограммов), Руслан Царев (до 72 килограммов) и Калидин Асыкеев (до 82 килограммов) завоевали серебряные медали, Бексултан Махмудов (до 97 килограммов), Амантур Исмаилов (до 67 килограммов), Нурмухамед Абдуллаев (до 55 килограммов), Кайрат Туголбаев (до 77 килограммов) и Мурат Рамонов (до 130 килограммов) — бронзовые.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла третье место в командном зачете чемпионата.

Сегодня в борьбу за медали вступили женщины. Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы вышли в финал, Нураида Анаркулова будет бороться за бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/190259/
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