Федерация футбола Кыргызской Республики прекратила свое существование. Теперь организация называется Кыргызский футбольный союз (КФС).

В союзе прокомментировали, с чем связаны новшества.

По данным КФС, недавно Международная федерация футбола (ФИФА) внесла соответствующие изменения в свой устав. Федерация футбола КР имела статус общественного объединения. По мнению руководства вновь образованного КФС, такой статус не является эффективным для дальнейшего функционирования. Теперь Кыргызский футбольный союз — это объединение юридических лиц.

«Это позволит объединиться ключевым организациям — субъектам футбола — в ассоциацию некоммерческих организаций для координации совместной деятельности, представления и защиты общих интересов по договору», — пояснили в организации.

С 1 января 2020 года Кыргызский футбольный союз стал полноправным членом ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации в качестве единственной спортивной организации, отвечающей за развитие футбола в КР.