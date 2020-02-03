14:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Легенда кыргызского футбола: В 1990-х наша сборная была не слабее нынешней

Руслан Сыдыков — легенда кыргызского футбола: 11-кратный чемпион, шестикратный обладатель кубка, восьмикратный лучший защитник и трижды лучший игрок страны, двукратный победитель Кубка президента АФК, бронзовый призер Кубка вызова АФК. Был капитаном национальной сборной. В 2014-м завершил профессиональную карьеру и стал тренером. Недавно отметил 45-летие.

Каким был наш футбол на рубеже веков? О чем он жалеет, как оценивает нынешнюю игру сборной и что связывает его со звездами эстрады, Руслан Сыдыков рассказал 24.kg.

ФК «Дордой»
Фото ФК «Дордой». Многократный чемпион Кыргызстана, экс-капитан национальной сборной по футболу Руслан Сыдыков

Из резервиста в лидеры

— Расскажите о своих первых шагах в футболе...

— Я родился во Фрунзе, а вырос в Оше. Компьютеров ни у кого не было. Футбол был популярным видом досуга — в нашем дворе играли постоянно. В школе я гонял мяч до и после уроков и даже на перемене. В пятом классе попал в секцию к тренеру Рашиду Ахмедгалиеву.

В 10-м классе меня стали привлекать на тренировки ошского «Алая», игравшего во второй лиге чемпионата СССР. Когда я оканчивал школу, Союз распался. «Алай» начал выступать в чемпионате Кыргызстана. Время было тяжелое, лучшие футболисты уезжали за рубеж. За два года я из резервиста стал одним из лидеров клуба.

— Какой матч на клубном уровне особенно запомнился?

— Финал Кубка Кыргызстана — 1994, в котором «Алай» встречался с токмакским «Спартаком». У нас был молодой состав, а у соперников — опытный. Основное время завершилось вничью — 0:0. В дополнительное мы открыли счет, но победу не удержали. Вышедший на замену игрок переволновался и за семь минут дважды ошибся.

Большую часть карьеры я провел в столичном «Дордое». У нас были принципиальные соперники: «СКА-ПВО» и «Абдыш-Ата». Не раз проводили с ними «золотые» матчи. Бывало, мы в ходе них проигрывали, но за счет самоотдачи, характера и воли побеждали.

В 2006-2007 годах «Дордой» выиграл Кубок президента АФК. Был реальный шанс победить и в 2008-м: финал проходил в Бишкеке, и соперник (таджикский «Регар-ТадАЗ») не создал ни одного серьезного момента. Мы вели в счете, но пропустили курьезный мяч, а после уступили по пенальти. Если бы победили, трофей остался бы у нас навсегда.

В шаге от смены гражданства

— Была возможность поиграть в зарубежной команде?

— В 1996-м меня приглашали в «Согдиану» из высшей лиги Узбекистана. Прошел сборы, попал в основу. Когда приехал забирать у «Алая» свой контракт, встретил одного здешнего мецената. Он предложил финансовые блага и убедил остаться на Родине. Через полгода я все же поехал в «Согдиану», но у нее как раз начались материальные проблемы. Ни одной официальной игры за нее я так и не провел.

Вскоре позвали в андижанский «Норус». Я сыграл за него товарищеский матч и понравился тренеру. Мне предложили поменять гражданство — хотели включить в олимпийскую сборную Узбекистана. Я пробыл на базе команды три дня. Обстановка не понравилась, и уехал в Ош.

Тут же поступили предложения от ферганского «Нефтяника» и бишкекского «Динамо». В Фергане мне обещали солидную зарплату, в Бишкеке — обучение в Академии МВД. Посоветовавшись с мамой, предпочел «Динамо». В его составе трижды стал чемпионом Кыргызстана.

На рубеже веков мог оказаться в «Кайрате» или «Таразе» и получить гражданство Казахстана. Но, поразмыслив, остался дома. В 2001-м четыре месяца провел в аренде в индийском клубе «ХАЛ».

— Вам когда-нибудь предлагали участвовать в договорном матче?

— Да, и довольно настойчиво. Я любезно отказывал и играл на пределе возможностей, чтобы ни у кого не возникло сомнений в моей честности.

— У вас есть кумир?

— Итальянцы Франко Барези и Паоло Мальдини и француз Марсель Десайи. Все они защитники.

Бои с Ираном и Сирией

— Вы провели 42 матча за национальную сборную. Есть чем гордиться?

— Помню, боролись с Ираном и Сирией за путевку на чемпионат мира — 1998. Решающие матчи проходили в Тегеране на стадионе, вмещавшем 110 тысяч зрителей. За Иран играл Али Даеи — рекордсмен мира по числу голов в национальной сборной (109 мячей). Я его персонально опекал и не позволил забить. Мы хорошо сражались, но иранцы все же взяли верх (3:1).

Через два дня мы одолели сирийцев и помогли иранцам стать первыми в группе. На чемпионате мира они потом потрепали нервы немцам.

В отборе на ЧМ-2002 наша сборная победила Сингапур на его поле — 1:0. Затем почти до конца матча на равных играла с крепким Бахрейном.

из архива Руслана Сыдыкова
Фото из архива Руслана Сыдыкова. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной Кыргызстана. 2000-е годы

В 2006-м в составе олимпийской сборной участвовал в Азиатских играх. В стартовом матче мы долго не могли распечатать ворота сборной Макао. В конце первого тайма я открыл счет. Забил, как это чаще всего бывало, головой. После мы раскрепостились и победили со счетом 7:0. Потом дважды сыграли вничью и вышли в следующий раунд.

Бывали и обидные поражения. В одном из отборочных турниров сборная Кыргызстана принимала в Бишкеке команду Афганистана и недооценила ее. Гости забили в начале матча, ушли в оборону, тянули время и победили.

Сами себе сапожники

— Как в 1990-х и 2000-х сборная готовилась к важным матчам?

— Возможности у Федерации футбола были скромные. Богатых спонсоров не было. За сборную играли бесплатно. Когда появились премиальные, они были чисто символические. Чаще всего мы занимались в Кара-Балте. На зарубежные сборы ездили лишь раз.

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Руслан Сыдыков (справа) в одном из матчей за сборную Кыргызстана. 2006 год

Один из отборочных турниров проходил в Сирии. Прямых рейсов туда не было. Заказать для нас отдельный чартер руководство не могло. Мы должны были лететь с челноками, которые там закупали товар. Два дня они не могли собраться. Мы не тренировались, курсируя между аэропортом и гостиницей. На третий день все же вылетели. В итоге пропустили один из матчей и не успели акклиматизироваться.

Квалификационные турниры, кстати, проводились не как сейчас, когда команды встречаются друг с другом дома и в гостях. Участники группы собирались в одном месте и за несколько дней играли все матчи. Не только на чемпионат мира, но и на Кубок Азии попасть было очень трудно. В нем участвовали 16 команд, а не 24, как в розыгрыше 2019 года.

Почти все члены сборной играли в местном чемпионате. На сезон давалась пара бутс. Если она рвалась, мы ее зашивали. Фирменной экипировки не было. Легионеры командам были не по карману, все тренеры были местные. Сейчас в интернете можно найти информацию о системе подготовки любого успешного клуба, и тренерам работать удобно. А у наших наставников доступа к Сети не было. Теоретические занятия не проводили.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков (второй слева) в одном из матчей за сборную Кыргызстана

Несмотря ни на что, уровень кыргызского футбола в 1990-е и начале 2000-х был выше нынешнего. В то время выступали воспитанники советской школы — одной из лучших в мире. Будь у нас хорошие условия, мы добились бы большего.

— За 23-летнюю карьеру вы полностью раскрылись как спортсмен?

— Нет. В молодости, играя против зарубежных команд, чувствовал, что могу прибавить. И сделал бы это, попав в более сильный чемпионат. Наверное, где-то ошибся. Возможно, все же стоило поиграть в Узбекистане. Оттуда мог уехать в еще более престижную лигу, хорошо заработать и заложить фундамент на будущее. Сейчас у меня жена, три дочери и сын, и финансовый вопрос очень важен. Но тогда деньги не были главным.

Но оставшись здесь, я внес свой вклад в развитие нашего футбола.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной Кыргызстана. 2013 год

— Кто-то из детей пошел по вашим стопам?

— Сын. Ему 12 лет. Он тоже защитник.

Свой для звезд кино и эстрады

— Участвуете в ветеранских турнирах?

— Круглый год. В 2019-м впервые стал чемпионом КР среди ветеранов по большому футболу. Выступал на турнире по мини-футболу на Иссык-Кульских играх. С ноября участвую в чемпионате Бишкека по футзалу. Посещаю тренажерный зал, бегаю. Всегда должен быть в форме. Давать слабину в моем возрасте опасно — мышцы быстро станут дряблыми.

— Летом видел вас на матче сборной звезд кино и эстрады. Как вы в нее попали?

— С ее руководителем Еленой Соклаковой меня познакомил ваш коллега. По регламенту в ней могут быть два экс-профессионала. В 2015-м мы дебютировали на чемпионате мира среди артистов и все матчи завершили вничью. В 2019-м стал играющим тренером сборной, и мы вновь поехали на ЧМ. В команду входят Ырыскелди Осмонкулов, Адиль Чекилов, Тынай Алыбаев, Мирлан Абдыкалыков и многие другие артисты, любящие футбол. Мы как одна большая дружная семья.

Российского центра науки и культуры в Бишкеке
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной артистов. 2019 год

Стимул для молодежи

— Согласны, что прошлогодний Кубок Азии — историческое событие для сборной Кыргызстана?

— Да. Ведь это дебют на турнире такого уровня. Хоть она и проиграла три матча из четырех, смотрелась неплохо. Думаю, в следующий раз выступит лучше. Госнаграды и звания, которые руководство страны дало ребятам, должны послужить стимулом.

Самое главное — сборной создали хорошие условия для подготовки к турниру. Она ездила на зарубежные сборы и проводила товарищеские матчи.

— Как оцениваете ее игру в отборе на Чемпионат мира — 2022?

— В первом матче с Таджикистаном ей не хватало лидера. Показалось, она чего-то боялась и играла на ничью. А надо всегда биться за каждый мяч. Во втором матче были проблемы с реализацией голевых моментов. В поединке с японцами наши выглядели достойно.

В этом отборочном цикле в сборную привлекли молодых и очень сильных Гулжигита Алыкулова и Алимардона Шукурова. Это плюс. Не надо бояться приглашать в национальную команду одаренную молодежь. Чем раньше это делать, тем быстрее она адаптируется.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков вне состязаний

— Что нужно, чтобы наш футбол продолжал развиваться?

— Повысить уровень премьер-лиги. В начале 1990-х в ней участвовали 16-18 команд, сейчас — 8 (из них сильны лишь 2). Государству и бизнесменам надо больше вкладывать в футбол, а командам — приглашать сильных легионеров, чтобы местные ребята за ними тянулись. Зарплата в большинстве команд невысокая и заинтересовать классных легионеров не может. Поэтому многие играющие в чемпионате КР иностранцы ничем не лучше, а порой и хуже наших футболистов.

Молодые игроки стремятся в более сильные чемпионаты либо туда, где больше платят. Первые поступают правильно, а вторым советую не гоняться за деньгами. Работайте над собой, и деньги сами вас найдут.

Плох солдат, не мечтающий стать генералом

— Довольны своим тренерским опытом?

— В целом нет. Тренерская работа неблагодарная. Не все зависит от наставника и футболистов. Руководство клуба тоже должно стараться. Я тренировал «Дордой» и «Алгу». Они как небо и земля. Руководство «Дордоя» вкладывает личные средства и хочет максимального эффекта. В «Алге» деньги государственные, и отношение руководителей другое.

— Хотите когда-нибудь возглавить сборную?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но сейчас я возглавляю футбольную школу «Дордоя». Мы ищем таланты для нашего клуба и сборной всех возрастов и даем им раскрыться. Хотим, чтобы они росли патриотами и порядочными людьми.

— Что посоветовали бы себе 18-летнему?

— Заниматься еще усерднее, никогда не прерывать тренировки, правильно воспринимать советы тренеров и старших. Работать над собой, соблюдать режим и дисциплину. Меньше говорить и больше слушать.
Ссылка: https://24.kg/sport/142133/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»
Три пенальти подряд отбили вратарь и защитник турецкого клуба
Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотландских болельщиков
Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в Высшей лиге Индонезии
Футболиста арестовали за нападение на судью во время матча на Мальте
Футбольный центр. Депутаты отказались от выражения вотума недоверия мэру Бишкека
Рахмат, Кыргызстан! Мюнхенская «Бавария» благодарит болельщиков из КР
Футбольный центр построят в Сокулукском районе
Не только футбол. Спортивные федерации просят у мэрии земельные участки
Азиз Суракматов разъяснил позицию мэрии по строительству футбольного центра
Популярные новости
Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам
Кыргызстанец нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Казахстане Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане
Массовая драка болельщиков и&nbsp;бойцов произошла на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Москве Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по&nbsp;количеству подписчиков в&nbsp;Instagram Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Бизнес
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
3 февраля, понедельник
14:41
Разыскиваемый за причастность к террористам иностранец задержан в Кыргызстане Разыскиваемый за причастность к террористам иностранец...
14:39
Осудили кыргызстанца за аварию, в которой погиб сын российского миллиардера
14:36
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти четыре автомобиля
14:01
Легенда кыргызского футбола: В 1990-х наша сборная была не слабее нынешней
13:04
Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять