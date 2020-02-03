Легенда кыргызского футбола: В 1990-х наша сборная была не слабее нынешней

Руслан Сыдыков — легенда кыргызского футбола: 11-кратный чемпион, шестикратный обладатель кубка, восьмикратный лучший защитник и трижды лучший игрок страны, двукратный победитель Кубка президента АФК, бронзовый призер Кубка вызова АФК. Был капитаном национальной сборной. В 2014-м завершил профессиональную карьеру и стал тренером. Недавно отметил 45-летие.

Каким был наш футбол на рубеже веков? О чем он жалеет, как оценивает нынешнюю игру сборной и что связывает его со звездами эстрады, Руслан Сыдыков рассказал 24.kg.

Фото ФК «Дордой». Многократный чемпион Кыргызстана, экс-капитан национальной сборной по футболу Руслан Сыдыков

Из резервиста в лидеры

— Расскажите о своих первых шагах в футболе...

— Я родился во Фрунзе, а вырос в Оше. Компьютеров ни у кого не было. Футбол был популярным видом досуга — в нашем дворе играли постоянно. В школе я гонял мяч до и после уроков и даже на перемене. В пятом классе попал в секцию к тренеру Рашиду Ахмедгалиеву.

В 10-м классе меня стали привлекать на тренировки ошского «Алая», игравшего во второй лиге чемпионата СССР. Когда я оканчивал школу, Союз распался. «Алай» начал выступать в чемпионате Кыргызстана. Время было тяжелое, лучшие футболисты уезжали за рубеж. За два года я из резервиста стал одним из лидеров клуба.

— Какой матч на клубном уровне особенно запомнился?

— Финал Кубка Кыргызстана — 1994, в котором «Алай» встречался с токмакским «Спартаком». У нас был молодой состав, а у соперников — опытный. Основное время завершилось вничью — 0:0. В дополнительное мы открыли счет, но победу не удержали. Вышедший на замену игрок переволновался и за семь минут дважды ошибся.

Большую часть карьеры я провел в столичном «Дордое». У нас были принципиальные соперники: «СКА-ПВО» и «Абдыш-Ата». Не раз проводили с ними «золотые» матчи. Бывало, мы в ходе них проигрывали, но за счет самоотдачи, характера и воли побеждали.

В 2006-2007 годах «Дордой» выиграл Кубок президента АФК. Был реальный шанс победить и в 2008-м: финал проходил в Бишкеке, и соперник (таджикский «Регар-ТадАЗ») не создал ни одного серьезного момента. Мы вели в счете, но пропустили курьезный мяч, а после уступили по пенальти. Если бы победили, трофей остался бы у нас навсегда.

В шаге от смены гражданства

— Была возможность поиграть в зарубежной команде?

— В 1996-м меня приглашали в «Согдиану» из высшей лиги Узбекистана. Прошел сборы, попал в основу. Когда приехал забирать у «Алая» свой контракт, встретил одного здешнего мецената. Он предложил финансовые блага и убедил остаться на Родине. Через полгода я все же поехал в «Согдиану», но у нее как раз начались материальные проблемы. Ни одной официальной игры за нее я так и не провел.

Вскоре позвали в андижанский «Норус». Я сыграл за него товарищеский матч и понравился тренеру. Мне предложили поменять гражданство — хотели включить в олимпийскую сборную Узбекистана. Я пробыл на базе команды три дня. Обстановка не понравилась, и уехал в Ош.

Тут же поступили предложения от ферганского «Нефтяника» и бишкекского «Динамо». В Фергане мне обещали солидную зарплату, в Бишкеке — обучение в Академии МВД. Посоветовавшись с мамой, предпочел «Динамо». В его составе трижды стал чемпионом Кыргызстана.

На рубеже веков мог оказаться в «Кайрате» или «Таразе» и получить гражданство Казахстана. Но, поразмыслив, остался дома. В 2001-м четыре месяца провел в аренде в индийском клубе «ХАЛ».

— Вам когда-нибудь предлагали участвовать в договорном матче?

— Да, и довольно настойчиво. Я любезно отказывал и играл на пределе возможностей, чтобы ни у кого не возникло сомнений в моей честности.

— У вас есть кумир?

— Итальянцы Франко Барези и Паоло Мальдини и француз Марсель Десайи. Все они защитники.

Бои с Ираном и Сирией

— Вы провели 42 матча за национальную сборную. Есть чем гордиться?

— Помню, боролись с Ираном и Сирией за путевку на чемпионат мира — 1998. Решающие матчи проходили в Тегеране на стадионе, вмещавшем 110 тысяч зрителей. За Иран играл Али Даеи — рекордсмен мира по числу голов в национальной сборной (109 мячей). Я его персонально опекал и не позволил забить. Мы хорошо сражались, но иранцы все же взяли верх (3:1).

Через два дня мы одолели сирийцев и помогли иранцам стать первыми в группе. На чемпионате мира они потом потрепали нервы немцам.

В отборе на ЧМ-2002 наша сборная победила Сингапур на его поле — 1:0. Затем почти до конца матча на равных играла с крепким Бахрейном.

Фото из архива Руслана Сыдыкова. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной Кыргызстана. 2000-е годы

В 2006-м в составе олимпийской сборной участвовал в Азиатских играх. В стартовом матче мы долго не могли распечатать ворота сборной Макао. В конце первого тайма я открыл счет. Забил, как это чаще всего бывало, головой. После мы раскрепостились и победили со счетом 7:0. Потом дважды сыграли вничью и вышли в следующий раунд.

Бывали и обидные поражения. В одном из отборочных турниров сборная Кыргызстана принимала в Бишкеке команду Афганистана и недооценила ее. Гости забили в начале матча, ушли в оборону, тянули время и победили.

Сами себе сапожники

— Как в 1990-х и 2000-х сборная готовилась к важным матчам?

— Возможности у Федерации футбола были скромные. Богатых спонсоров не было. За сборную играли бесплатно. Когда появились премиальные, они были чисто символические. Чаще всего мы занимались в Кара-Балте. На зарубежные сборы ездили лишь раз.

Фото gettyimages.com. Руслан Сыдыков (справа) в одном из матчей за сборную Кыргызстана. 2006 год

Один из отборочных турниров проходил в Сирии. Прямых рейсов туда не было. Заказать для нас отдельный чартер руководство не могло. Мы должны были лететь с челноками, которые там закупали товар. Два дня они не могли собраться. Мы не тренировались, курсируя между аэропортом и гостиницей. На третий день все же вылетели. В итоге пропустили один из матчей и не успели акклиматизироваться.

Квалификационные турниры, кстати, проводились не как сейчас, когда команды встречаются друг с другом дома и в гостях. Участники группы собирались в одном месте и за несколько дней играли все матчи. Не только на чемпионат мира, но и на Кубок Азии попасть было очень трудно. В нем участвовали 16 команд, а не 24, как в розыгрыше 2019 года.

Почти все члены сборной играли в местном чемпионате. На сезон давалась пара бутс. Если она рвалась, мы ее зашивали. Фирменной экипировки не было. Легионеры командам были не по карману, все тренеры были местные. Сейчас в интернете можно найти информацию о системе подготовки любого успешного клуба, и тренерам работать удобно. А у наших наставников доступа к Сети не было. Теоретические занятия не проводили.

Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков (второй слева) в одном из матчей за сборную Кыргызстана

Несмотря ни на что, уровень кыргызского футбола в 1990-е и начале 2000-х был выше нынешнего. В то время выступали воспитанники советской школы — одной из лучших в мире. Будь у нас хорошие условия, мы добились бы большего.

— За 23-летнюю карьеру вы полностью раскрылись как спортсмен?

— Нет. В молодости, играя против зарубежных команд, чувствовал, что могу прибавить. И сделал бы это, попав в более сильный чемпионат. Наверное, где-то ошибся. Возможно, все же стоило поиграть в Узбекистане. Оттуда мог уехать в еще более престижную лигу, хорошо заработать и заложить фундамент на будущее. Сейчас у меня жена, три дочери и сын, и финансовый вопрос очень важен. Но тогда деньги не были главным.

Но оставшись здесь, я внес свой вклад в развитие нашего футбола.

Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной Кыргызстана. 2013 год

— Кто-то из детей пошел по вашим стопам?

— Сын. Ему 12 лет. Он тоже защитник.

Свой для звезд кино и эстрады

— Участвуете в ветеранских турнирах?

— Круглый год. В 2019-м впервые стал чемпионом КР среди ветеранов по большому футболу. Выступал на турнире по мини-футболу на Иссык-Кульских играх. С ноября участвую в чемпионате Бишкека по футзалу. Посещаю тренажерный зал, бегаю. Всегда должен быть в форме. Давать слабину в моем возрасте опасно — мышцы быстро станут дряблыми.

— Летом видел вас на матче сборной звезд кино и эстрады. Как вы в нее попали?

— С ее руководителем Еленой Соклаковой меня познакомил ваш коллега. По регламенту в ней могут быть два экс-профессионала. В 2015-м мы дебютировали на чемпионате мира среди артистов и все матчи завершили вничью. В 2019-м стал играющим тренером сборной, и мы вновь поехали на ЧМ. В команду входят Ырыскелди Осмонкулов, Адиль Чекилов, Тынай Алыбаев, Мирлан Абдыкалыков и многие другие артисты, любящие футбол. Мы как одна большая дружная семья.

Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Руслан Сыдыков (№ 4) в сборной артистов. 2019 год

Стимул для молодежи

— Согласны, что прошлогодний Кубок Азии — историческое событие для сборной Кыргызстана?

— Да. Ведь это дебют на турнире такого уровня. Хоть она и проиграла три матча из четырех, смотрелась неплохо. Думаю, в следующий раз выступит лучше. Госнаграды и звания, которые руководство страны дало ребятам, должны послужить стимулом.

Самое главное — сборной создали хорошие условия для подготовки к турниру. Она ездила на зарубежные сборы и проводила товарищеские матчи.

— Как оцениваете ее игру в отборе на Чемпионат мира — 2022?

— В первом матче с Таджикистаном ей не хватало лидера. Показалось, она чего-то боялась и играла на ничью. А надо всегда биться за каждый мяч. Во втором матче были проблемы с реализацией голевых моментов. В поединке с японцами наши выглядели достойно.

В этом отборочном цикле в сборную привлекли молодых и очень сильных Гулжигита Алыкулова и Алимардона Шукурова. Это плюс. Не надо бояться приглашать в национальную команду одаренную молодежь. Чем раньше это делать, тем быстрее она адаптируется.

Фото ФФ КР. Руслан Сыдыков вне состязаний

— Что нужно, чтобы наш футбол продолжал развиваться?

— Повысить уровень премьер-лиги. В начале 1990-х в ней участвовали 16-18 команд, сейчас — 8 (из них сильны лишь 2). Государству и бизнесменам надо больше вкладывать в футбол, а командам — приглашать сильных легионеров, чтобы местные ребята за ними тянулись. Зарплата в большинстве команд невысокая и заинтересовать классных легионеров не может. Поэтому многие играющие в чемпионате КР иностранцы ничем не лучше, а порой и хуже наших футболистов.

Молодые игроки стремятся в более сильные чемпионаты либо туда, где больше платят. Первые поступают правильно, а вторым советую не гоняться за деньгами. Работайте над собой, и деньги сами вас найдут.

Плох солдат, не мечтающий стать генералом

— Довольны своим тренерским опытом?

— В целом нет. Тренерская работа неблагодарная. Не все зависит от наставника и футболистов. Руководство клуба тоже должно стараться. Я тренировал «Дордой» и «Алгу». Они как небо и земля. Руководство «Дордоя» вкладывает личные средства и хочет максимального эффекта. В «Алге» деньги государственные, и отношение руководителей другое.

— Хотите когда-нибудь возглавить сборную?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но сейчас я возглавляю футбольную школу «Дордоя». Мы ищем таланты для нашего клуба и сборной всех возрастов и даем им раскрыться. Хотим, чтобы они росли патриотами и порядочными людьми.

— Что посоветовали бы себе 18-летнему?

— Заниматься еще усерднее, никогда не прерывать тренировки, правильно воспринимать советы тренеров и старших. Работать над собой, соблюдать режим и дисциплину. Меньше говорить и больше слушать.