Бомба на «Солтон-Сары». Как «Кыргызалтын» спасал драгоценности

На руднике «Солтон-Сары» прошли антитерроритические учения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что учения проходили на руднике «Солтон-Сары» и месторождении Талды-Булак Левобережный. Согласно легенде, в ОсОО «Алтынкен» заминировали административное здание, производственный цех металлургии и плотину хвостохранилища. Сотрудники РОВД по Кеминскому району, задействованные в мероприятии, совместно со службой безопасности эвакуировали всех сотрудников.

На руднике «Солтон-Сары» заминировали склад взрывчатых веществ и материалов. Стрелки ВОХР, осуществляющие охрану данного объекта, обнаружив подозрительный предмет, сообщили о нем руководству рудника и выставили оцепление. После прибытия руководства рудника и оперативно-следственной группы УВД взрывное устройство идентифицировали и обезвредили.

«Во время учений проверялась степень антитеррористической и противодиверсионной защищенности, охрана драгметалла, взрывчатых и ядовитых веществ. Подобные учения проводятся по плану, который утвержден в 2015 году ОАО «Кыргызалтын», Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел. Речь о сотрудничестве по обеспечению сохранности драгметаллов на всех горнодобывающих предприятиях», — прокомментировали в ОАО «Кыргызалтын».