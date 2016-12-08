Строительство.kg: «и плеванто на законо»

Госэкотехинспекция организовала очередной рейд по объектам, которые возводят в столице без документов или с нарушениями законодательства. Для пущей важности пригласили журналистов.

Документов нет, но они есть

Сначала поехали на улицу Ажибека баатыра, 1/1, что в районе старого аэропорта. Впрочем, если вы страдаете клаустрофобией, то сюда вам лучше не соваться. Будущая «элитка» буквально втиснута в узкий проем между двумя высотками.

Как рассказал главный инспектор Госэкотехинспекции Чолпонбек Аликеев, дом строят без разрешительных документов, самовольно.

- Мы штрафовали застройщика на 10 тысяч сомов, не помогло, подали в суд, чтобы снесли здание, пока результатов нет, - говорит инспектор.

Однако его слова опроверг прораб стройки Мырза Аплаев, сказав, что с документами все в порядке.

- Мы начали строить по старому проекту в 6 этажей, но решили добавить и поднять 10 этажей, поэтому новый проект сейчас в Бишкекглавархитектуре на согласовании, но фундамент здания был изначально рассчитан на 10 этажей, - сказал прораб.

На вопрос, законно ли вести работы, если дело находится в суде, представитель стройорганизации с упорством повторил, что документы есть, просто они в Бишкекглавархитектуре.

Мырза Аплаев убежден, что дело ведется вполне законно: и заказчик, и подрядчик - ОсОО «Альянс-Курулуш», его глава Максим Алянов, они постоянно проводят экспертизу растворов и арматуры в Госстрое.

Одна закавыка: почему-то в Госэкотехинспекцию идти не хотят. Замечания пропускают между ушей, одним словом, Васька слушает, да ест. Делает свое дело.

И таких нарушений в городе полно. Как рассказал главный инспектор Чолпонбек Аликеев, на его участке всего 32 строительных объекта, из которых 8 (!) работают с нарушениями закона, а это 25 процентов. Не многовато ли?

В зачаточном состоянии

Еще один объект, который также начали возводить вопреки закону, инспекторы решили пресечь в самом начале.

По улице Сухэ-Батора некое ОсОО «Гарант Стиль» летом этого года вырыло котлован под очередную «элитку». Но сотрудники Госэкотехинспекции среагировали вовремя и оштрафовали организацию за то, что работы начаты без документов. Еще и в суд подали для пущего эффекта.

- К нам вообще каких-либо документов от этой фирмы не поступило, и когда мы обнаружили котлован, то остановили процесс и подали иск в Октябрьский районный суд, где и рассматривается это дело, - рассказал главный инспектор Жапар Кудайкулов.

На этой позитивной ноте рейд завершился, в очередной раз доказав, что в сфере строительства масса нарушений и аферистов. Наверное, и усилия инспекции должны быть значительно мощнее, чтобы навести в ней порядок. Одних увещеваний тут явно недостаточно.