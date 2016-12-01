Мечты сбываются: умельцы собирают для больных детей специальные велосипеды

Сегодня в селе Ленинское прошла презентация программы «Трехколесные велосипеды как средство передвижения в селе для лиц с инвалидностью». Организатором мероприятия стало Общественное объединение «Мечта ребенка».

По словам директора ОО Тамары Балкибековой, в сельской местности нет автобусов, а водители переполненных маршруток не торопятся взять в салон колясочников. Чтобы как-то выйти из положения, ребята с инвалидностью предложили изготовить велосипеды.

«Однажды парень Этирам, страдающий детским церебральным параличом (ДЦП), принес свой детский велосипед и попросил его переделать с учетом его возраста. Увы, старый велосипед не подлежал ремонту. Конечно, он расстроился, но, не теряя надежды, спросил, может, все-таки попробовать? Его настойчивость и желание вдохновили меня», - рассказала ИА «24.kg» Тамара Балкибекова.

По ее словам, «этому мальчику, чтобы добраться до нашего центра, приходится преодолевать на костылях около километра по центральной трассе, а потом пересаживаться на маршрутку».

«Чтобы помочь, наш умелец Нават Мамыкеев взялся за это дело. Раньше он уже делал велосипед для своего ребенка», - пояснила глава объединения.

Изобретатели не только продемонстировали присутствующим свою гордость - десять велосипедов, три из которых на ручном управлении, они вручили их ребятам с ограниченными физическими возможностями здоровья.

По словам Навата Мамыкеева, примерная стоимость изготовления велосипеда составляет 5 тысяч сомов, и при наличии всех составляющих его можно изготовить за день.

«Изготовить эту партию нам помогла иностранная организация. Не все так радостно, но мы стараемся, - рассказывает Тамара Балкибекова. - Очень нуждаемся в физиотерапевте, которых практически нет в нашей стране, и средствах на еще одну партию ребяческой мечты. Трудность в том, что велосипед изготавливается индивидуально для каждого с учетом его особенностей. Если появятся те, кто захочет воплотить мечту в жизнь подростков, мы будет только рады».