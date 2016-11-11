Маршрутки.kg: все нарушают, и мы нарушаем

Столичное Управление патрульной милиции организовало рейд по выявлению нарушителей ПДД среди городских маршрутных такси.

Даешь детектив!

Словно в детективном фильме, журналисты вместе с сотрудниками УПМ расселись по частным машинам и организовали наблюдение за водителями маршруток. Они решили подсчитать количество нарушений, снять их на видео и на конечной остановке показать водителю, а затем оштрафовать тех, кто заслужит наказания. По их задумке видео должен увидеть и глава транспортной компании, чтобы принять меры в отношении злостных нарушителей ПДД.

Наша группа «села на хвост» первому же попавшемуся водителю буса, который нарушил правила посадки и высадки. «Счастливчиком» оказался маршрут номер 175 с госномером B75 51 AJ.

Следуем за ним от пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова до конечной остановки возле парка Победы имени Даира Асанова. На всем протяжении маршрута он 11(!) раз нарушил ПДД. То и дело он высаживал и брал пассажиров вне остановки, а возле рынка «Мадина» вообще решил проехать на красный цвет. Но этого ему оказалось мало: ближе к пересечению улиц Байтик Баатыра и Суеркулова водитель, который, по идее, должен отвечать за жизнь многочисленных пассажиров, выехал на встречную полосу движения.

Знаете, что будет, если хоть один день не выйдем?

Для пожилого водителя маршрутного такси было большой неожиданностью, когда инспектор УПМ рассказал, как они проследили за ним от проспекта Жибек Жолу, и перечислил все его нарушения.

Но вы напрасно думаете, что он смутился. Напротив. Этот потенциальный преступник с восточным темпераментом начал спорить с представителем власти, перемежая изысканные русские выражения речью на государственном языке.

«И так скоро остановимся. Знаете, что будет, если хоть один день не выйдем на работу? Нас мучают со всех сторон, с количеством сидений в салоне, дал тысячу сомов, чтобы экзамен в ГАИ пройти, у меня зрение совсем плохое, в день зарабатываешь тысячу сомов, отдаешь ГАИ и идешь домой ни с чем», - объяснял он ситуацию, выдавая тем самым себя с головой.

Ноу-хау

В разговор вмешался бригадир маршрута Рыспек Тыналиев. «Чтобы призвать народ к порядку, нужно провести собрание с владельцами компаний-перевозчиков. К примеру, можно посадку вне остановок сделать 25 сомов, и все побегут к остановкам. Вообще предложений много», - сказал он.

По его словам, он сам постоянно твердит водителям о соблюдении ПДД, но насколько те прислушиваются к нему, не знает.

Море волнуется раз…

К аксакалу присоединились его коллеги. Окружив милиционера и журналистов, они начали буквально кричать о наболевшем.

С их точки зрения ситуация такова: пассажиров они берут в неположенных местах потому, что те голосуют по всей дороге. Не возьмут они – возьмут конкуренты.

А на красный сигнал светофора и встречную полосу проезжают потому, что нужно укладываться в жесткий график.

Говоря об этом, они словно подводили итог: все нарушают - и мы нарушаем, и начинать наводить порядок нужно с верхов.

И кого это они имели в виду, когда говорили о нарушениях? Уж не сотрудников ли Госавтоинспекции и водителей государственных авто, обслуживающих госмужей?