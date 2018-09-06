Британское посольство из-за ограбления атташе ноту протеста не присылало

МИД прокомментировал 24.kg инцидент с военным атташе Великобритании, у которого накануне злоумышленники украли ценные вещи из палатки в ущелье Кырчын во время Всемирных игр кочевников-2018.

По данным ведомства, этот вопрос не в их компетенции и на контроль МИД его не взял.

«Ноту Посольство Великобритании нам не присылало. К тому же дипломата предупреждали, чтобы он установил палатку в той зоне Кырчына, где разместились аккредитованные иностранцы. Он не захотел, а заставить его никто не может», — отметили в МИД.

В министерстве добавили: сотрудники милиции сразу сказали пострадавшему, что обеспечить безопасность и сохранность вещей дипломатического работника они не смогут, так как его палатка находится в неположенном месте.

Поиск преступников продолжается.