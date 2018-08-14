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Сюжет: Дело энергетиков (170)

За семь лет в сферах энергетики и недропользования возбудили 307 уголовных дел

С 2010 по 2017 год в сферах энергетики и недропользования правоохранительные органы Кыргызстана возбудили 307 уголовных дел. Об этом на круглом столе заявил прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Рамазан Ибраимов.

По его словам, лишь по одному делу вынесли оправдательный приговор.

«Из общего числа восемь дел присоединили к другим делам, приостановили 86 уголовных дел, прекратили — 36, направили в суды — 175, на стадии расследования — два уголовных дела. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 104 человек, 63 дела прекратили, по одному делу оправдали», — рассказал Рамазан Ибраимов.

По результатам проверок за 2017-2018 годы в сфере Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования возбудили четыре уголовных дела.

«В госбюджет вернули 45 миллионов 444 сома. Сумму возместили в денежном выражении. Статистика свидетельствует, что в сфере энергетики и недропользования законы соблюдаются недостаточно», — отметил Рамазан Ибраимов.
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