Лагерь в пустыне: американских детей тренировали для массовых убийств в школах

В США полиция в пустыне обнаружила таинственный лагерь, в котором 11 истощенных детей в возрасте от одного до пятнадцати лет обучали обращению с оружием. Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, один из двоих арестованных в лагере вооруженных мужчин Сираж Ибн Вахаж готовил исполнителей для будущих терактов в школах.

Всего в нелегальном лагере в штате Нью-Мексико арестовали двоих вооруженных мужчин и троих женщин — предположительно, матерей найденных там детей.

Затем полиция нашла на территории лагеря останки маленького ребенка. По предварительным данным, они могут принадлежать пропавшему трехлетнему сыну Вахажа — Абдуле-Гани.

Вахажа подозревали в похищении собственного ребенка из дома в штате Джорджия в декабре 2017 года. Расследование пропажи мальчика в конечном итоге и вывело полицию на следы его отца.

Согласно заявлению матери ребенка, он страдал от судорог. Однако его отец считал, что над мальчиком нужно совершить обряд изгнания бесов, — говорится в материалах суда.

Фото AFP. Сираж Вахаж и Лукас Мортон, арестованные в лагере. Вахаж хотел «изгнать бесов» из родного сына

Прокурор Тимоти Хассон потребовал продления ареста без права освобождения под залог: «Вахаж представляет большую угрозу для спасенных из лагеря детей, а также угрозу для общества в целом, поскольку склонен к насилию и готов использовать огнестрельное оружие в преступных целях».

Один из приемных родителей ребенка, находившегося среди 11 детей в лагере, заявил полиции: «Вахаж учил нашего ребенка пользоваться штурмовой винтовкой и готовил его к теракту в школе».

Все пятеро взрослых, арестованных в лагере, обвиняются в жестоком обращении с детьми. Имя второго мужчины, который при аресте был вооружен и вместе с Вахажем держал детей в повиновении, — Лукас Мортон.

Фото TAOS COUNTY SHERIFF’S OFFICE. Джэни Левейл, Худжра Вахаж и Субханна Вахаж, арестованные в лагере, предположительно, являются матерями 11 обнаруженных там детей

Когда полиция «накрыла» нелегальный лагерь в пустыне, то была поражена, какими истощенными и грязными были содержавшиеся там дети: «Как беженцы в стране Третьего мира — не только без еды и без воды, но и без обуви, без средств личной гигиены и фактически одетые в лохмотья».

Нью-йоркские издания проводят связь между арестованным в Нью-Мексико боевиком и известным в Бруклине мусульманским проповедником имамом Сириажем Вахажем, полагая, что арестованный — его сын.

Имам Вахаж — один из самых авторитетных проповедников ислама в США, пишет нью-йоркская пресса. В 1991 году он стал первым мусульманином, которому дали право вести молитву в Палате представителей Конгресса США.