11:45
USD 68.47
EUR 83.55
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке троллейбус насмерть сбил женщину

В Бишкеке водитель троллейбуса насмерть сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

«Вчера, 24 апреля, примерно в 12.40 водитель троллейбуса №8, двигаясь по улице Московской, на пересечении с улицей Т.Молдо совершил наезд на пешехода. В результате 51-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель пояснил, что две женщины внезапно выбежали на дорогу перед троллейбусом. Несмотря на экстренное торможение, он сбил одну из них. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУОБДД.
Ссылка:
просмотров: 703
Версия для печати
Материалы по теме
Спасатели в шоке. Такого от немецких автолюбителей они не ожидали
Милиция просит помочь найти водителя, насмерть сбившего человека
Мусоровоз против «Лексуса». В Бишкеке произошло ДТП
После ДТП в нетрезвом состоянии судисполнителя в Полтавке уволили
В Бишкеке водитель микроавтобуса врезался в забор. Умер на месте
На пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова столкнулись бус и легковушка
В Таласе водитель сбил женщину и отправил ее на такси в больницу
На Аламединском рынке легковушка стукнула маршрутку и скрылась
В пригороде Бишкека пьяный водитель протаранил три машины
В Питере в мост с предупреждением «Газель не проедет» врезался 146-й грузовик
Популярные новости
Подполковник милиции задержан с&nbsp;героином. Более 13&nbsp;килограммов пытался провезти Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. Улан Чалбаев арестован Прокурор со взяткой $200 тысяч. Улан Чалбаев арестован
Прокурор со&nbsp;взяткой в&nbsp;$200&nbsp;тысяч. Ему диагностировали инсульт Прокурор со взяткой в $200 тысяч. Ему диагностировали инсульт
Гражданка Кыргызстана приговорена к&nbsp;смертной казни в&nbsp;Ираке. МИД выясняет Гражданка Кыргызстана приговорена к смертной казни в Ираке. МИД выясняет
Бизнес
Кому нужны деньги Федерации профсоюзов Кому нужны деньги Федерации профсоюзов
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботники в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров