В Бишкеке троллейбус насмерть сбил женщину

В Бишкеке водитель троллейбуса насмерть сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

«Вчера, 24 апреля, примерно в 12.40 водитель троллейбуса №8, двигаясь по улице Московской, на пересечении с улицей Т.Молдо совершил наезд на пешехода. В результате 51-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель пояснил, что две женщины внезапно выбежали на дорогу перед троллейбусом. Несмотря на экстренное торможение, он сбил одну из них. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУОБДД.