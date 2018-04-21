В Ленинском насмерть сбили мужчину. В ДТП призналась 53-летняя гражданка

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным наездом произошло накануне 20 апреля примерно в 20.30 в селе Ленинском. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД КР.

По данным управления, неустановленная автомашина, направляясь с севера на юг по автодороге Бишкек — Алматы, совершила наезд на 83-летнего мужчину и скрылась с места происшествия.

Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Утром 21 апреля в УВД Чуйской области явилась 53-летняя гражданка М.А., которая заявила, что это она совершила наезд, и, испугавшись, покинула место происшествия.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.