Подозреваемый в сбыте наркотиков вскрыл себе вены. Спасти не удалось

Накануне в Ошской области сотрудники ГКНБ задержали гражданина КР А.С., 1971 года рождения. Как отмечают в ведомстве, он был задержан по подозрению в организации преступной наркогруппировки.

По данным пресс-центраГКНБ, в момент задержания мужчина попытался при помощи ножа вскрыть себе вену в области шеи, но оперативникам удалось пресечь суицид. Задержанному была оказана медицинская помощь.

Он был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Носегодня подозреваемый вновь вскрыл себе вены на левой руке. Он зубами разорвал себе руку до вены в области локтевого сгиба. В больнице, куда доставили задержанного, у мужчины резко упало артериальное давление, и несмотря на усилия врачей, он умер.

По данным следствия, А.С. состоял на учете МВД как член ОПГ и организовал канал транспортировки тяжелых наркотиков, которые направлялись транзитом через территорию КР в страны СНГ.

В ходе осмотра его автомашины обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом более двух килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 247 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров») УК КР.

По факту гибели задержанного начато разбирательство.