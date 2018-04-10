Главы погранслужб Кыргызстана и Узбекистана осмотрели место гибели кыргызстанца

В населенном пункте Заркент Ташкентской области состоялась встреча председателя Погранслужбы Кыргызстана Уларбека Шаршеева и командующего погранвойсками РУз Руслана Мирзаева. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Уточняется, что встречу провели по поручению премьер-министров двух государств для тщательного расследования инцидента, произошедшего 7 апреля. Руководители пограничных ведомств обсудили обстановку, складывающуюся на кыргызско-узбекском участке государственной границы.

«Стороны пришли к мнению, что ранее достигнутые отдельные протокольные решения выполняются не в полном объеме и требуют доработки с учетом нового уровня кыргызско-узбекских отношений. Пограничные делегации осмотрели место инцидента совместно с главами госадминистраций и представителями правоохранительных органов приграничных районов. Для разбирательства по инциденту, произошедшему 7 апреля, создана совместная рабочая группа», — сообщили в ведомстве.

Кыргызская сторона акцентировала внимание узбекской делегации на двух инцидентах с применением оружия узбекскими военнослужащими, произошедших с начала 2018 года на госгранице.

В ведомстве отметили, что в апреле запланировано проведение расширенного заседания аппаратов пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, на котором обсудят вопросы пограничного взаимодействия.

«По итогам рабочей встречи главы пограничных ведомств подписали протокол, в котором обязались обеспечить неукоснительное соблюдение и реализацию межправительственных соглашений по пограничным вопросам, решений и договоренностей руководителей пограничных ведомств КР и РУз», — отметили в Погранслужбе КР.

Напомним, 7 апреля, пограничники Узбекистана застрелили гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области. 34-летний Ф.М. в момент происшествия находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону населенного пункта Мамай.