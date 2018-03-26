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Сотрудники милиции, угрожая обвиняемым, присвоили часть украденных денег

В отношении сотрудников милиции ОВД Жайылского и Аламудунского районов Чуйской области и УВД Оша возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР.

По их данным, 18 февраля сотрудники Службы криминальной милиции ОВД Аламудунского и Жайылского районов Чуйской области задержали А.Н., подозреваемого в краже денег в особо крупном размере. Затем, угрожая физическим устранением его самого и его родственников, вынудили показать место, где спрятано похищенное.

До приезда следственно-оперативной группы ОВД Аламудунского района милиционеры похитили часть вещественных доказательств — $39 тысяч.

По факту 16 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.

По аналогичному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД Оша, которые 16 января в связи с разбойным нападением проводили обыск в домах обвиняемых. У подозреваемых изъяли спрятанные в различных местах денежные средства в особо крупном размере.

Однако при проведении следственных действий сокрыли и не включили в протокол осмотра 1 миллион 740 тысяч сомов. Они также незаконно удерживали знакомую девушку одного из обвиняемых в здании городского УВД, чтобы он дал показания в их пользу и скрыл факт изъятия денежных средств.

Уголовные дела направлены в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.
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