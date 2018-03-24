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Происшествия

Скончался полицейский, обменявшийся на заложника во время теракта во Франции

Фото © REUTERS, Jean-Paul Pelissier. Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018 года

Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника во время теракта в супермаркете во Франции, скончался от ран. Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон, передало РИА «Новости».

«Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», — написал министр в Twitter.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что полицейский Арно Бельтрам предложил заменить собой женщину, взятую в заложники в супермаркете.

Серия нападений произошла на юге Франции в департаменте Од. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдима ликвидировали. Ранее сообщали, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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