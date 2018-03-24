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Происшествия

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание

Из-за неустойчивой погоды в Кыргызстане с 24 по 27 марта в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош сохраняется угроза схода лавин и снежных заносов, на некоторых участках трассы возможны снежный накат и гололед. Об этом сообщило МЧС КР.

Отмечено, что 26 марта ожидается резкое изменение погоды: временами дождь, в предгорных районах Чуйской и Таласской областей возможен переход дождя в снег, в горах — снег. Местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат и заносы, гололедица.

В ведомстве подчеркнули, что 27 марта ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в Чуйской и Таласской долинах столбик термометра опустится до +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +10...+15. В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей температура ночью опустится до +5...+10, днем до +13...+18, в предгорных районах и Иссык-Кульской котловине ночью ожидаются заморозки до -2 градусов.

В зоне земледелия Нарынской области и в горах ночью вероятны морозы, днем повышение температуры до +8 градусов. В высокогорных районах ночью столбик термометра опустится до -21 градуса.

В связи с угрозой схода лавин премьер-министр издал распоряжение о закрытии автодороги Бишкек — Ош с 23 по 27 марта для проезда транспорта на постах «Сосновка» Жайылского района и «Арал» Токтогульского района, не перевале Отмок в Таласском районе с 21.00 до 6.00.

24 марта с 6.00 временное ограничение для проезда снято.
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