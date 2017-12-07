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Происшествия

В городе Майлуу-Суу повесился восьмиклассник

В городе Майлуу-Суу на юге Кыргызстана повесился восьмиклассник. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным управления, 5 декабря подросток ушел в школу, весь день находился там, но вечером не вернулся домой. Его нашли повешенным на газовой трубе на следующий день.

Родители погибшего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы. Заявление в милицию от них не поступило.

В УВД отметили, что семья порядочная, подозрений о насилии нет. В школе о погибшем также положительно отзываются, конфликтов не было.
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