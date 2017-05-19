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Происшествия

В Кыргызстане солдат насмерть сбил сослуживца

В Кыргызстане солдат насмерть сбил сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил КР.

По ее данным, 18 мая военнослужащий контрактной службы войсковой части 30295 рядовой А.Т. по неосторожности совершил наезд на военнослужащего этой же части рядового Т.М.

Последнего доставили в территориальную больницу города Майлуу-Суу, где, не приходя в сознание, он скончался.

Инцидент произошел в парке части при проведении планового обслуживания техники.

О факте проинформирована военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона, которая проводит собственное расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52139/
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