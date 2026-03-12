Женщина зарезала мужа после ссоры в Кара-Балте

В Чуйской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 11 марта 2026 года около 12.20 в дежурную часть Жайылского РОВД поступило сообщение от гражданки У.В., которая заявила об убийстве мужа П.А. в одном из домов по улице Космонавтов в городе Кара-Балте.

Предварительно установлено, что в ночь на 11 марта около полуночи супруги находились дома и распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора.

По версии следствия, мужчина начал оскорблять женщину и оказывать на нее морально-психологическое давление. Разозлившись, подозреваемая взяла на кухне нож и нанесла супругу смертельное ранение в область горла, когда тот сидел на диване. После стащила тело на палас. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После случившегося женщина собрала вещи, приготовившись к возможному задержанию, и легла спать. Утром она перетащила тело в коридор и позвонила в службу 102, сообщив о произошедшем.

С места происшествия изъят нож, тело погибшего направили в морг. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Гражданка У.В., 1968 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.