Происшествия

Обыски у ОПГ в Балыкчи: изъято оружие, пойман мошенник

В Балыкчи в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» 13 февраля в милицию доставлены четыре гражданина, состоящие на учете как члены организованной преступной группы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Параллельно проводились оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 Уголовного кодекса. На основании полученной оперативной информации сотрудники милиции провели санкционированные обыски по местам проживания участников ОПГ.

В ходе обыска у гражданина М.Н., 1987 года рождения, обнаружено и изъято огнестрельное оружие 12-го калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Кроме того, при обыске по месту жительства гражданина С.М., 1963 года рождения, также состоящего на учете как член ОПГ, задержан С.А., 1994 года рождения. Установлено, что он с 2021-го находился в розыске, объявленном Первомайским РУВД Бишкека по факту мошенничества в особо крупном размере.

По решению Первомайского районного суда С.А. водворен в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются.
