Обыски у ОПГ в Балыкчи: изъято оружие, пойман мошенник

В Балыкчи в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» 13 февраля в милицию доставлены четыре гражданина, состоящие на учете как члены организованной преступной группы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Параллельно проводились оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 Уголовного кодекса. На основании полученной оперативной информации сотрудники милиции провели санкционированные обыски по местам проживания участников ОПГ.
В ходе обыска у гражданина М.Н., 1987 года рождения, обнаружено и изъято огнестрельное оружие 12-го калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
По решению Первомайского районного суда С.А. водворен в изолятор временного содержания.
Следственные действия продолжаются.