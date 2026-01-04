В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что за различные правонарушения с 29 декабря в спецприемник были водворены свыше 120 граждан.

Сотрудники ГУВД в связи с длинными выходными переведены на усиленный режим службы со степенью боевой готовности «Повышенная».

Милиция проводит профилактические и оперативные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, а также обеспечение безопасности граждан.