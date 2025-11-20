Мошенники под видом силовиков украли у женщины почти миллион сомов в Бишкеке

Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Сообщается, что 14 ноября в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц.

Злоумышленники, позвонив с незнакомых номеров и представившись сотрудниками правоохранительных органов ГКНБ и НБ КР, обманным путем, войдя в доверие, завладели ее денежными средствами в размере 973 тысяч 900 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 4 УК КР.

В ходе проведения оперативно-технических и следственных мероприятий сотрудниками столичной милиции были установлены и задержаны подозреваемые 21-летний И.Д., 2004 года рождения, и 20-летний С.А. Их водворили в ИВС.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Задержанные скупали банковские карты через Telegram-канал, тем самым обеспечивая реализацию мошеннической схемы и содействуя обналичиванию преступных доходов.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к данной схеме интернет-мошенничества.

Расследование продолжается.

Столичная милиция призывает жителей города быть предельно внимательными и не передавать свои личные данные, банковские карты, PIN-коды и иные конфиденциальные сведения посторонним лицам. Сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону реквизиты карт, коды из СМС или иные финансовые данные.

В случае получения подозрительных звонков, сообщений или попыток вовлечения в сомнительные операции необходимо немедленно обратиться в службу «102» или в ближайшее подразделение милиции.