Владельцы гаражей устроили стычку с милицией. Разбита техника «Тазалыка»

На улице Псковская, 71 Бишкека произошла стычка владельцев гаражей кооператива № 22 с милицией.

По словам владельцев гаражей, сотрудники мэрии приехали с техникой и потребовали освободить территорию. Члены кооператива выступили против и заявили, что никаких документов о сносе не видели. Один из них облил милиционеров и чиновников мэрии жидкостью из канистры. Позже выяснилось, что в емкости была вода. Другой мужчина разбил лобовое стекло спецтехники «Тазалыка».

Как сообщили в милиции, факт мелкого хулиганства зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

Ситуацию взял под контроль и урегулировал начальник УВД Ленинского района Азамат Байгазиев. Он уговорил владельцев гаражей действовать в рамках закона и пропустить технику. Начались демонтажные работы.

Как сообщилив мэрии, извещение о сносе выдано председателю гаражного кооператива 11 ноября 2024 года. В нем написано, что территорию необходимо освободить в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления. На месте гаражного кооператива хотят построить спортивный комплекс.