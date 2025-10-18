12:00
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

В Чуйской области за сутки произошло несколько возгораний травы и мусора

В Чуйской области вчера, 17 октября, сотрудники МЧС ликвидировали сразу несколько возгораний сухой травы и мусора. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По данным МЧС, на 46-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт произошло возгорание сухой травы. Для тушения пожара в 20.00 направили один пожарный расчет № 4 Иссык-Атинского районного отдела.

Позже привлекли один расчет № 21 Токмокского городского отдела.

Кроме того, вчера в селе Искра произошло возгорание на мусорном полигоне. Для тушения пожара направили один расчет № 24 Чуйского районного отдела.

Во всех случаях возгорания удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Вчера вечером горела трава и в Ботаническом саду имени академика Гареева на улице Ахунбаева в Бишкеке. Пожар там также потушили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347649/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В Ботаническом саду имени Гареева в Бишкеке произошел пожар
После пожара. В НИИХСиТО назвали сроки завершения ремонта
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Больше всего пожаров происходит в частных домах, рассказал специалист МЧС
В «Дордой Плазе» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
В Бишкеке загорелся дом из контейнеров, на месте работают пожарные расчеты
Школы и детсады Бишкека нарушают правила безопасности — их оштрафовали
На складе в Бишкеке произошел пожар
Фото дня. В Непале подожгли правительственное здание
В Бишкеке в многоэтажном жилом доме произошел пожар
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение силой 4&nbsp;балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
В&nbsp;Бишкеке обнаружен подпольный цех по&nbsp;производству контрафактного алкоголя В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
12:00
Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотре...
11:40
Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозяйств: объявлен конкурс
11:29
В Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин
11:13
Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября