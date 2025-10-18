В Чуйской области за сутки произошло несколько возгораний травы и мусора

В Чуйской области вчера, 17 октября, сотрудники МЧС ликвидировали сразу несколько возгораний сухой травы и мусора. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По данным МЧС, на 46-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт произошло возгорание сухой травы. Для тушения пожара в 20.00 направили один пожарный расчет № 4 Иссык-Атинского районного отдела.

Позже привлекли один расчет № 21 Токмокского городского отдела.

Кроме того, вчера в селе Искра произошло возгорание на мусорном полигоне. Для тушения пожара направили один расчет № 24 Чуйского районного отдела.

Во всех случаях возгорания удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Вчера вечером горела трава и в Ботаническом саду имени академика Гареева на улице Ахунбаева в Бишкеке. Пожар там также потушили.