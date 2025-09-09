Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали четверых молодых людей, подозреваемых в хулиганских действиях в торговом центре Vefa. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 7 сентября. По данным ведомства, четверо парней сначала пристали к женщине, а когда ее муж попытался заступиться, избили его.

По факту возбудили уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР.

Сотрудники Первомайского РУВД задержали подозреваемых: М.Р., 2004 года рождения, И.К., 2004 года рождения, Б.Б., 1992 года рождения, и А.А., 2001 года рождения. Их водворили в ИВС для дальнейшего разбирательства.