В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности

В Бишкеке задержан водитель внедорожника Hyundai Palisade, который 31 августа сбил четырех человек на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает управление Патрульной службы милиции.
По данным ведомства, ДТП произошло днем на улице Гагарина. Водитель 1981 года рождения совершил наезд на пешеходов 1954, 1959, 2001 и 2021 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате 71-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Еще трое пострадавших, в том числе маленький ребенок, доставлены в больницу.
Согласно информации органов милиции, водитель был пьян. В УПСМ отметили, что задержать мужчину помогли неравнодушные горожане. При опросе сотрудников патрульной милиции подозреваемый не поверил, что сбил людей. Очевидно, он ничего не помнит из-за алкогольного опьянения.