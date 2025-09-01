В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности

В Бишкеке задержан водитель внедорожника Hyundai Palisade, который 31 августа сбил четырех человек на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает управление Патрульной службы милиции.

Фото УПСМ Бишкека. Задержан водитель, сбивший четырех пешеходов

По данным ведомства, ДТП произошло днем на улице Гагарина. Водитель 1981 года рождения совершил наезд на пешеходов 1954, 1959, 2001 и 2021 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате 71-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Еще трое пострадавших, в том числе маленький ребенок, доставлены в больницу.

Согласно информации органов милиции, водитель был пьян. В УПСМ отметили, что задержать мужчину помогли неравнодушные горожане. При опросе сотрудников патрульной милиции подозреваемый не поверил, что сбил людей. Очевидно, он ничего не помнит из-за алкогольного опьянения.