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Дело «Клоопа». Городской суд оставил в СИЗО оператора Александра Александрова

Бишкекский городской суд оставил под арестом оператора редакции «Клоопа» Александра Александрова. Решение вынесла коллегия по уголовным делам, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов.

Пока не известно, состоялся ли суд по другой апелляции — на арест бывшего видеооператора Жоомарта Дуулатова.

Сотрудники ГКНБ задержали их 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». В их домах прошли обыски, изъята техника.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера издания. Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Сыдыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами «Клоопа».

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334554/
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