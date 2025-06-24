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Происшествия

Землетрясение, зафиксированное в Таджикистане, ощущалось в Кыргызстане

Землетрясение, зафиксированное в Таджикистане, ощущалось в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 12.36. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 15 километрах к юго-западу от кыргызстанского села Кара-Тейит, 105 километрах к юго-востоку от города Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Тейит и Карамык около 2,5 балла.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Кыргызстане произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 00.07. Очаг землетрясения располагался в 6 километрах к юго-востоку от села Озгоруш, 6 километрах к юго-западу от села Берик-Суу, 50 километрах к юго-востоку от Раззакова, 72 километрах к юго-востоку от Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в селах Озгоруш, Берик-Суу около 3,5 балла, селе Кызыл-Чарба — 3 балла, селах Катран, Кара-Суу, Лейлек, Рават — 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333928/
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